شكرا لبحثكم عن خبر شاهد بالوثيقة تعميم هام من مركزي عدن بشأن الدولار والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعلن البنك المركزي اليمني اليوم الخميس الموافق 23 ديسمبر 2021م، عن نتائج المزاد رقم (7) لبيع عملة أجنبية، والتي أعلن عنها يوم الثلاثاء الماضي. علماً بأن مزادات بيع العملة الأجنبية ستكون مستمرة بشكل أسبوعي.

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