شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هشلة يتفقد أوضاع النازحين في شبوة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تفقد أمين عام المجلس المحلي بمحافظة شبوة عبدربه هشلة، ووكيلا المحافظة فهد الطوسلي وسالم الأحمدي، اليوم الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بالمحافظة واطلعوا على أوضاع النازحين.



وأوضح مدير الوحدة التنفيذية ناصر الشكلية، ان هناك ١٥ مخيما للنازحين تضم اكثر من أربعة الاف نازحا، لافتا بان معظم النازحين قدموا للمحافظة من مديريات بيحان الثلاث العليا وعسيلان وعين ومحافظات الحديدة وتعز والبيضاء ومأرب بسبب جرائم مليشيا الحوثي الانقلابية.