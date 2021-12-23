بلادنا تشارك في اجتماع فريق الخبراء المعني بإعداد الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان

ويأتي الاجتماع تنفيذاً لتوصيات اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان فيما يتعلق بتحديث الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان والخطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان ودمجهما ضمن خطة موحدة تحت مسمى الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، وفي إطار تنفيذ مضامين الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان المعتمدة عام ٢٠١٩ على مستوى القمة العربية.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012