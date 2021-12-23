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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بلادنا تشارك في اجتماع فريق الخبراء المعني بإعداد الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 ديسمبر 2021
متابعات_الخليج 365
شارك وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان نبيل عبدالحفيظ في اجتماع فريق الخبراء الحكوميين المعني بإعداد الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان.
ويأتي الاجتماع تنفيذاً لتوصيات اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان فيما يتعلق بتحديث الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان والخطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان ودمجهما ضمن خطة موحدة تحت مسمى الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، وفي إطار تنفيذ مضامين الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان المعتمدة عام ٢٠١٩ على مستوى القمة العربية.
وتترأس الكويت اجتماع فريق الخبراء وبمشاركة خبراء التربية وحقوق الإنسان بالدول الأعضاء بجامعة الدول العربية.