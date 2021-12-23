وزير التخطيط يبحث مع البرنامج السعودي جهود استكمال العديد من المشاريع الحيوية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع مدير البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عدن المهندس أحمد مدخلي، تعزيز علاقات التعاون والتنسيق المشترك على كافة المسارات، وجهود استكمال تنفيذ العديد من المشاريع الهامة والحيوية التي ينفذها البرنامج في شتى المجالات بمختلف المحافظات.



وجرى خلال اللقاء بمشاركة نائب وزير التخطيط الدكتور نزار باصهيب، ووكيل وزارة التخطيط لقطاع المشاريع المهندسة وزيرة الشرماني، ووكيل الوزارة المساعد لقطاع التعاون الدولي منصور زيد، ونائب مدير البرنامج السعودي في عدن محمد اليحياء وعدد من المعنيين، مناقشة مستوى سير وإنجاز مشاريع البرنامج السعودي ومنها مشروعي إعادة تأهيل مستشفى عدن العام ومطار عدن الدولي.

وثمن وزير التخطيط، الدعم الكبير المقدم من جانب المملكة العربية السعودية لليمن .. مشيدا بجهود البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ممثلاً بسفير المملكة لدى اليمن المشرف العام للبرنامج السعودي محمد آل جابر، لما للمواقف المحورية السعودية من دور بارز في دعم الاستقرار والتعافي الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسي في اليمن.

واستعرض أوجه الدعم الإنساني والتنموي المقدم الجانب السعودي، وذلك في إطار التزام المملكة بمساندتها المستمرة لليمن والشعب اليمني في جميع المجالات التنموية والإنسانية والاقتصادية والخدمية ودعم استقرار العملة وتوفير الوقود.

من جانبه قال مدير البرنامج السعودي في عدن المهندس مدخلي، إن وزارة التخطيط والتعاون الدولي تعتبر بمثابة شريان مهم في التنسيق مع الوزارات المختلفة وحلحلة كافة الإشكاليات والصعوبات التي قد تواجه سير تنفيذ المشاريع المختلفة.