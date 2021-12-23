رئيس الوزراء يستقبل السفير المصري لدى بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

استقبل رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم، سفير جمهورية مصر العربية لدى اليمن، احمد فاروق، حيث جرى مناقشة علاقات التعاون الأخوية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص المشترك على تعزيزها وتطويرها.



وتناول مستجدات الاوضاع على الساحة الوطنية، والمواقف المشتركة تجاه عدد من القضايا وفي مقدمتها امن البحر الأحمر وتامين الملاحة الدولية، وتفادي كارثة خزان صافر الذي تستخدمه مليشيا الحوثي للابتزاز السياسي، إضافة الى متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق في زيارة رئيس الوزراء الأخيرة الى القاهرة.

وعبر رئيس الوزراء عن تقديره الكبير للدور المصري في الوقوف والمشاركة الى جانب اليمن وشعبها في معركة العرب المصيرية ضد المشروع الإيراني وانهاء الانقلاب الحوثي، انطلاقاً من تطابق المصالح القومية والاستراتيجية للبلدين وعلاقتهما التاريخية والاخوية المتميزة.. مؤكدا الحرص المتبادل على تعزيز العلاقات الأخوية المشتركة في مختلف المجالات.

كما ثمن رئيس الوزراء، ما تقدمه جمهورية مصر العربية بتوجيهات قيادتها الحكيمة من تسهيلات ومزايا لليمنيين في أراضيها وحرصها على تقديم المزيد من هذه التسهيلات في جميع الجوانب.

بدوره، جدد السفير المصري لدى اليمن، التاكيد على دعم بلاده للحكومة اليمنية الشرعية، وحرصها على عودة الامن والاستقرار في اليمن.. مشيرا الى ما تم إنجازه لتنفيذ نتائج الزيارة التي قام بها دولة رئيس الوزراء مؤخرا الى مصر، والاجتماعات الثنائية المستمرة لترجمة نتائجها على ارض الواقع.

حضر اللقاء مدير مكتب رئيس الوزراء المهندس انيس باحارثة.