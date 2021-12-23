دولة الإمارات تدين محاولة الحوثي استهداف مطار أبها السعودي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات مليشيات الحوثي استهداف مطار أبها السعودي بمسيرة مفخخة، اعترضتها قوات التحالف.



واعتبرت الإمارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن محاولة استهداف المطار تعد تصعيداً خطيراً وعملاً جباناً يهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين والمسافرين.

وأكدت أنه بمثابة "جريمة حرب تستدعي اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية الأعيان المدنية من تهديدات الحوثيين".

وجددت الإمارات تضامنها الكامل مع السعودية إزاء هذه الهجمات الإرهابية، مشددة على "الوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها".

وعبرت عن دعمها للسعودية "في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها".

وشددت على أن أمن الإمارات والسعودية كلّ لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه السعودية تعتبره الإمارات تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.