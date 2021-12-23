شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر افتتاح مدرستان بالحوطة وتبن بتمويل مركز الملك سلمان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - افتتح محافظ محافظة لحج اللواء الركن أحمد تركي، امس مدرسة خديجة بنت خويلد للتعليم الأساسي، ومدرسة منطقة بئر ناصر، بمديرية تُبَن، بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وتنفيذ المنظمة الدولية للهجرة.



وثمن المحافظ تركي، تدخلات مركز الملك سلمان، وبرامج أعمال المنظمة الدولية بالمحافظة في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية، خاصة التعليم الذي ساهمت هذه المشاريع في استقرار العملية التعليمية، وتوفير بيئة مناسبة للطلاب.