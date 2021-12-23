الزُبيدي خلال استقباله البعثة الأمريكية: خدمة مصالح شعب الجنوب وتحقيق تطلعاته ترسم أولويات عمل المجلس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أكد عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية، بأن المجلس الانتقالي وجِدَ من أجل الشعب في الجنوب وحاملا لتطلعاته وأن تلك التطلعات والأهداف هي ما ترسم أولويات واستراتيجيات عمل المجلس، مؤكدًا على أن إصلاح الوضع الاقتصادي والخدمي تأتي في صدارة الأولويات الراهنة، كما يؤكد التزامه بحفظ مصالح وحقوق شعب الجنوب في تقرير مستقبله السياسي.



جاء ذلك خلال استقباله السيد كريستوفر دويتش القائم بأعمال السفير الأمريكي بالإنابة لدى اليمن مساء امس في مقر إقامته في العاصمة السعودية الرياض.

وفي اللقاء استعرض الرئيس القائد آخر مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية والاقتصادية في الجنوب واليمن وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في محافظتي شبوة وحضرموت ومستجدات الوضع الاقتصادي وسبل الوصول إلى معالجات حقيقية تعزز الاستقرار الاقتصادي للتخفيف من معاناة المواطنين.

وخلال اللقاء أكد أن قيادة المجلس الانتقالي تولي الملف الاقتصادي اهتماما خاصا مشددا على أهمية تكثيف الجهود من قبل الاشقاء في التحالف العربي والدول الخمس دائمة العضوية والمجتمع الدولي لإنقاذ شعبنا من تداعيات الازمة الاقتصادية المتفاقمة، مشيدا بدور الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومواقفهم الأخوية الداعمة لعودة الأمن والاستقرار إلى بلادنا.

وجدد الزبيدي دعم المجلس الانتقالي الجنوبي لحكومة المناصفة مشددا على أهمية إجراء إصلاحات عميقة في المؤسسات المالية والاقتصادية وفقا لمخرجات اتفاق الرياض، داعيا الاشقاء والأصدقاء للوقوف الى جانب الحكومة ومساندتها لتقوم بواجباتها في خدمة المواطنين.

من جانبه أعرب القائم بأعمال السفير الأمريكي عن شكره وامتنانه للموقف الإيجابي للمجلس الانتقالي الداعم لحكومة المناصفة بما يمكّنها من القيام بمهامها من العاصمة عدن مؤكدا حرص بلاده على مساندة جهود الحكومة في سبيل إنعاش الوضع الاقتصادي المتردي وإعادة الامن والاستقرار للبلد.