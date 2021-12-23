الزعوري يشارك في منتدى برنامج إدارة التحولات الاجتماعية لوزراء الشؤون الاجتماعية

كما تم خلال الاجتماع، بحث سبل التعافي من جائحة (كوفيد-19) ودعم الجهود العربية لمواصلة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.

شارك وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري، امس في اجتماعات المنتدي الوزاري لدعم مسارات التعافي من جائحة (كوفيد-19) في المنطقة العربية ودعم الفئات الضعيفة والهشة في الاوبئة والأزمات الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012