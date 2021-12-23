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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الزعوري يشارك في منتدى برنامج إدارة التحولات الاجتماعية لوزراء الشؤون الاجتماعية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 ديسمبر 2021
متابعات_الخليج 365
شارك وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري، امس في اجتماعات المنتدي الوزاري لدعم مسارات التعافي من جائحة (كوفيد-19) في المنطقة العربية ودعم الفئات الضعيفة والهشة في الاوبئة والأزمات الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض.
وناقش وزراء التنمية والشؤون الاجتماعية ومنتدى برنامج إدارة التحولات الاجتماعية (MOST) لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب، أجندة الأعمال للمجالس الوزارية المعنية بالقطاعات الاجتماعية على المستوى الوزاري وكبار المسؤولين.
كما تم خلال الاجتماع، بحث سبل التعافي من جائحة (كوفيد-19) ودعم الجهود العربية لمواصلة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.