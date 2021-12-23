الزُبيدي يودع السفير الروسي بمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 ديسمبر 2021

استقبل عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية صباح اليوم في مقر اقامته بالعاصمة السعودية الرياض سعادة السفير الروسي فلاديمير ديدوشكين لتوديعه بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفير لروسيا الاتحادية في اليمن.



وعبر عن خالص شكره وتقديره للجهود الدؤوبة التي بذلها سعادة السفير خلال فترة عمله، مشيدا بإسهاماته الكبيرة في تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين الجنوب وروسيا الاتحادية، وكذا دوره المتميز في دعم جهود السلام في الجنوب واليمن، مشيراً إلى موقف الأصدقاء الروس ودورهم المحوري في الدفع باتجاه تسوية سياسية شاملة تنهي الصراع في بلادنا.

وفي اللقاء قدم درعا تذكاريا لسعادة السفير الروسي تقديراً لجهوده الدبلوماسية اثناء فترة عمله.