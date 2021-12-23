اجتماع بسيئون يقر مراقبة أسعار السلع الغذائية وضبط المخالفين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أقر اجتماع بسيئون، برئاسة وكيل المحافظة لشئون الوادي والصحراء عصام الكثيري مواصلة حملة التفتيش الرقابية على المحال التجارية بهدف ضبط أسعار بيع المواد الغذائية ومنع التجار من عمليات احتكارها وبيعها بسعر مرتفع وضبط المتلاعبين بالأسعار واتخاذ الإجراءات الرادعة وفق القانون ضد المخالفين.



وشدد وكيل المحافظة في الاجتماع الذي ضم وكيل المحافظة المساعد عبدالهادي التميمي ورئيس غرفة تجارة وصناعة وادي حضرموت عارف الزبيدي على ضرورة أن ينعكس التغيير الملحوظ في انخفاض أسعار العملات الأجنبية أمام العملة المحلية في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الأساسية لهم ومحاربة المحتكرين بهدف تحسين مستوى معيشة المواطن .

من جانبه استعرض ممثل مكتب الصناعة والتجارة بالوادي والصحراء محمد باضاوي الآلية الخاصة بتفعيل الدور الرقابي وضبط الأسعار ، مشيرا بأنه تم وضع خطة عمل متكاملة تغطي مختلف مديريات الوادي والصحراء.