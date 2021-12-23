شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تنظيم ورشة عمل لمنظمة الإغاثة الدولية في شبوة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نظم مكتب منظمة الإغاثة الدولية بمحافظة شبوة، امس ورشة عمل حول النشاط الإنساني للمنظمة بالمحافظة والتنسيق والتعاون الفعال بين السلطات المحلية والمنظمات الإنسانية العاملة.



وفي افتتاح الورشة أشار أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة عبدربه هشلة، أهمية الورشة في تطوير نشاط منظمة الإغاثة الدولية في المحافظة وتعزيز التعاون والتنسيق بين السلطات المحلية والمنظمات الإنسانية لمواجهة الإحتياجات الإنسانية.