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القوات المشتركة تُلحق بمليشيا الحوثي خسائر كبيرة وتُسقط طائرة مسيّرة جنوبي الحديدة

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المنامة - ياسر ابراهيم - كبّدت القوات المشتركة المدعومة من تحالف دعم الشرعية في اليمن، مليشيا الحوثي الإيرانية، خسائر كبيرة في العتاد والأرواح في معارك جنوبي الحديدة غربي اليمن.
 
ونقل المركز الإعلامي لقوات العمالقة، عن مصدر عسكري في القوات المشتركة، الأربعاء،  القول "إن المليشيات الحوثية دفعت بتعزيزات إلى الجراحي وحاولت الانتشار في نسقها الدفاعي جنوباً"، مؤكدا اندلاع اشتباكات بمختلف الأسلحة استمرت زهاء ساعة اضطرت مليشيات الحوثي بعدها إلى الفرار بعد مصرع وجرح عدد من عناصرها.
 
وأكد المصدر تدمير ثلاث آليات أثناء الاشتباكات، إحداها كانت تحمل ذخائر.
 
واليوم الخميس، أعلن مصدر عسكري في تلك القوات اسقاط طائرة مسيرة للمليشيات الحوثية شمال مديرية حيس.
 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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