التحالف العربي يدمر مسيرة حوثية مفخخة حاولت استهداف مطار أبها السعودي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الخميس، اعتراض وتدمير مُسيرة حوثية مفخخة حاولت استهداف مطار أبها الدولي بالسعودية.



وبحسب التحالف، الذي تقوده السعودية، فإن "شظايا تناثرت بمحيط مطار أبها دون وقوع إصابات".

وأضاف التحالف، في بيان، أنه "رصد مصدر التهديد وسيعمل على تحييده وتدميره لحماية المدنيين".

ولفت التحالف إلى أن هذه العملية تعد محاولة تصعيد عدائية وعبثية لاستهداف المدنيين بالمطارات المدنية والمدن الآهلة بالسكان.

وتعهد التحالف العربي باتخاذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر الهجمات العدائية العابرة للحدود.

وأضاف: "المطارات المدنية والمدنيون خط أحمر وسنضرب بحزم في إطار القانون الدولي الإنساني".