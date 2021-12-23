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التحالف العربي يدمر مسيرة حوثية مفخخة حاولت استهداف مطار أبها السعودي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 ديسمبر 2021

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أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الخميس، اعتراض وتدمير مُسيرة حوثية مفخخة حاولت استهداف مطار أبها الدولي بالسعودية.

 

وبحسب التحالف، الذي تقوده ، فإن "شظايا تناثرت بمحيط مطار أبها دون وقوع إصابات".

 

وأضاف التحالف، في بيان، أنه "رصد مصدر التهديد وسيعمل على تحييده وتدميره لحماية المدنيين".

 

ولفت التحالف إلى أن هذه العملية تعد محاولة تصعيد عدائية وعبثية لاستهداف المدنيين بالمطارات المدنية والمدن الآهلة بالسكان.

 

وتعهد التحالف العربي باتخاذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر الهجمات العدائية العابرة للحدود.

 

وأضاف: "المطارات المدنية والمدنيون خط أحمر وسنضرب بحزم في إطار القانون الدولي الإنساني".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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