هيئة الأدوية توجه شركات الأدوية الالتزام بالتسعيرة الرسمية

اصدرت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية بالعاصمة المؤقتة عدن، امس تعميما إلى تجار ووكالات بيع الأدوية والمستلزمات الطبية، بتسعيرة الهيئة للأدوية المقرة.

محمد يوسف

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