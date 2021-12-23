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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هيئة الأدوية توجه شركات الأدوية الالتزام بالتسعيرة الرسمية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 ديسمبر 2021
متابعات_الخليج 365
اصدرت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية بالعاصمة المؤقتة عدن، امس تعميما إلى تجار ووكالات بيع الأدوية والمستلزمات الطبية، بتسعيرة الهيئة للأدوية المقرة.
وشدد التعميم وفقا وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، على ضرورة التزام وكلاء شركات الأدوية والمستلزمات الطبية وتجار الجملة الأدوية والمستلزمات الطبية بالتسعيرة المقرة، والبيع والشراء بالعملة المحلية الريال اليمني.
وحذرت الهيئة باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين قد تصل إلى إيقاف النشاط.
وشكلت الهيئة فريقا متخصصا للنزول الميداني إلى الشركات ومؤسسات بيع وتجارة الأدوية، لمراقبة مدى التزامهم بالتعميم.