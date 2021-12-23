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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بدء دورتين في توثيق المباني وعمل الزخارف بشبام التاريخية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 ديسمبر 2021
متابعات_الخليج 365
بدأت بمدينة شبام حضرموت، امس دورة تدريبية في توثيق المباني، وورشة عمل تدريبية في ترميم وعمل الزخارف الديكورية، والتي نظمها الصندوق الاجتماعي للتنمية فرع المكلا بالشراكة مع الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية، ضمن مشاريع إعادة تأهيل مدينة شبام حضرموت الممول من قبل الاتحاد الأوروبي عبر منظمة اليونسكو .
ويتلقى ٢٣ مشاركاً على مدى عشرة أيام، معلومات ومهارات في توثيق المبنى التاريخي في شبام والتدريب على الرفع المعماري للمبنى وحصر الاضرار وجداول كميات الأعمال.
فيما يتلقى المشاركون في دورة توثيق المباني، طرق وأساليب ترميم وعمل الزخارف الديكورية بمادة الجبس.