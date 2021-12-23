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بدء دورتين في توثيق المباني وعمل الزخارف بشبام التاريخية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بدأت بمدينة شبام حضرموت، امس دورة تدريبية في توثيق المباني، وورشة عمل تدريبية في ترميم وعمل الزخارف الديكورية، والتي نظمها الصندوق الاجتماعي للتنمية فرع المكلا بالشراكة مع الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية، ضمن مشاريع إعادة تأهيل مدينة شبام حضرموت الممول من قبل الاتحاد الأوروبي عبر منظمة اليونسكو .

 

ويتلقى ٢٣ مشاركاً على مدى عشرة أيام، معلومات ومهارات في توثيق المبنى التاريخي في شبام والتدريب على الرفع المعماري للمبنى وحصر الاضرار وجداول كميات الأعمال.

 

فيما يتلقى المشاركون في دورة توثيق المباني، طرق وأساليب ترميم وعمل الزخارف الديكورية بمادة الجبس.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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