بدء دورتين في توثيق المباني وعمل الزخارف بشبام التاريخية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 ديسمبر 2021

بدأت بمدينة شبام حضرموت، امس دورة تدريبية في توثيق المباني، وورشة عمل تدريبية في ترميم وعمل الزخارف الديكورية، والتي نظمها الصندوق الاجتماعي للتنمية فرع المكلا بالشراكة مع الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية، ضمن مشاريع إعادة تأهيل مدينة شبام حضرموت الممول من قبل الاتحاد الأوروبي عبر منظمة اليونسكو .

