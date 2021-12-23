اكثر من 50 الف مستفيد من الخدمات الطبية بالمستشفى التخصصي للعيون في مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قدّم المستشفى التخصصي لطب وجراحة العيون بمحافظة مأرب، خدماته الطبية والعلاجية لأكثر من 50 ألف مستفيد خلال عامي 2020 و 2021 م



وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة في المستشفى محمد الحبيشي وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، أن المستشفى استقبل خلال الفترة منذ يناير 2020 وحتى ديسمبر 2021 أكثر من 50 مستفيداً من خدمات الطبية المتنوعة التي يقدمها للمرضى الذين يقصدونه يوميا من عدة محافظات..مشيداً بجهود السلطة المحلية بمحافظة مأرب وقيادة مكتب الصحة بالمحافظة الداعمة للمستشفى.

كما ثمن الحبيشي، الدعم المتواصل الذي يقدمه مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية، للمستشفى بعد أن قام بتجهيزه وتأثيثه وتزويده بأحدث الأجهزة الطبية والتشخيصية البصرية التي أحدثت نقلة نوعية في الارتقاء بأداء المستشفى وتطوير خدماته المختلفة.