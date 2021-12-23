‏الارياني: استمرار نظام طهران في تهريب الأسلحة للحوثيين تحدي سافر لإرادة المجتمع الدولي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قال معمر الارياني وزير الاعلام والثقافة والسياحة "ان اعلان البحرية الامريكية ضبط شحنة اسلحة ايرانية جديدة على متن سفينة في بحر العرب كانت في طريقها لمليشيا الحوثي الارهابية، يمثل تحدي ايراني سافر لارادة المجتمع الدولي".



واعتبر معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان استمرار النظام الايراني في تهريب الأسلحة لمليشيا الحوثي امتداد لعدوانه المتواصل على اليمن منذ لحظة الانقلاب، ومضي في تنفيذ اجندته التدميرية ومشروعه التوسعي في المنطقة‏.

واشار الارياني الى ان النظام الايراني لعب دوراً رئيسياً في تقويض جهود التهدئة واحلال السلام في اليمن، والدفع باداته الحوثية لتصعيد وتيرة الحرب في جبهات مأرب، واستمرار نزيف الدم والمعاناة الانسانية لليمنيين، وذلك ضمن سياساته لنشر الفوضى والارهاب وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وتهديد المصالح الدولية‏.

وطالب الارياني المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالقيام بمسئولياتهم والضغط على نظام طهران لوقف تهريب الأسلحة للحوثيين والتي تشكل خرقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية وعلى رأسها القرار 2216، والعمل على تصنيف المليشيا جماعة ارهابية.