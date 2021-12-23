التفاصيل الكاملة حول لقاء رئيس الجمهورية بنائب وزير الدفاع السعودي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

استقبل الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، نائب وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، بحضور نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح ورئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك.



وتناول اللقاء، جملة من القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

ورحب فخامة الرئيس بنائب وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية..مؤكداً على مكانة العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين وآفاق تعزيزها وتطويرها..مجدداً تأكيده على واحدية الهدف والمصير المشترك في مواجهة التحديات في مختلف المواقف والظروف.

وحمل فخامة الرئيس، نائب وزير الدفاع السعودي، نقل تحياته وامتنانه لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز..لافتاً الى التوافق الاخوي الاستراتيجي الدائم بين اليمن والمملكة تجاه القضايا المصيرية في مواجهة التمدد الإيراني ودعم اليمن وشرعيته ووحدته وأمنه واستقراره.

من جانبه، عبر نائب وزير الدفاع السعودي صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، عن سروره بهذا الاستقبال واللقاء..ناقلاً لرئيس تحيات أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.

واكد نائب وزير الدفاع السعودي، موقف المملكة الداعم لليمن و التزام التحالف بقيادة المملكة بدعم الحكومة والشعب اليمني، ومواصلة الجهود للتوصل إلى حل سلمي مبني على المرجعيات الثلاث، ويلبي تطلعات الشعب اليمني الشقيق ويحافظ على أمن المنطقة..مجدداً موقف المملكة الدائم في دعم الشرعية اليمنية لمواجهة تمرد وانقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، والحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره.

ولفت صاحب السمو الملكي الامير خالد بن سلمان، الى دعم المملكة الدائم لليمن وعلى كل المسارات ومنها الجوانب الخدمية والاقتصادية..مباركاً القرارات الأخيرة المتصلة بالاصلاحات في البنك المركزي اليمني بما يُسهم في تحسين الوضع المالي لليمن، مما يشجع في زيادة الدعم الاقتصادي من المملكة والمجتمع الدولي.

كما أشاد سموه، بحكمة فخامة الرئيس وحرصه على الحوار لمعالجة القضايا في مختلف المحطات..مؤكداً ان امن اليمن واستقراره جزء لا يتجزأ من امن واستقرار المملكة والمنطقة.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى بلادنا محمد سعيد آل جابر.