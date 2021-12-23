عدن - ياسمين عبد الله التهامي - البحرية الأمريكية تصادر شحنة أسلحة إيرانية قبل وصولها للحوثي

الخميس 23 ديسمبر 2021

الخليج 365

ضبطت البحرية الأمريكية، الأربعاء، شحنة أسلحة إيرانية جديدة كانت في طريقها لمليشيات الحوثي في الداخل اليمني.



وأعلن الأسطول الخامس الأمريكي، أنه ضبط سفينة صيد مجهولة الهوية وعليها أشخاص يمنيون وكانوا في طريقهم إلى اليمن.

وتتألف الشحنة من 1400 بندقية هجومية من طراز AK-47 و226600 طلقة ذخيرة، حيث احتجزت القوات البحرية الأمريكية الأسلحة خلال عملية التحقق من علم سفينة الصيد، وفقا للبيان.

وأشار الأسطول الأمريكي إلى أن السفينة شيدت في إيران وعبرت المياه الدولية على طول طريق يستخدم تاريخيًا لتهريب الأسلحة بشكل غير قانوني إلى الحوثيين في اليمن.

وأكد أن التوريد المباشر أو غير المباشر للأسلحة أو بيعها أو نقلها إلى الحوثيين ينتهك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والعقوبات الأمريكية.

وتابع بيان الأسطول الأمريكي، قائلا: "عقب ضبط الشحنة وطاقم السفينة، قررت القوات البحرية الأمريكية إغراق السفينة لأنها تشكل خطرًا على الملاحة والشحن التجاري".

وفي مايو/أيار الماضي، صادرت البحرية الأمريكية آلاف الأسلحة في المنطقة ذاتها، بما في ذلك صواريخ موجهة مضادة للدبابات وُقذائف أر بي جي، وغيرها.

كما ضبطت في فبراير/ شباط، شحنة أسلحة إيرانية في بحر العرب وتتألف من آلاف البنادق الهجومية من طراز AK-47 ، والمدافع الرشاشة الخفيفة، وبنادق القنص الثقيلة، وقاذفات القنابل ذات الدفع الصاروخي.

وصعدت طهران من عمليات تهريب السلاح للحوثيين، حيث يعد الضبط المتكرر لشحنات الأسلحة المهربة أدلة بارزة على استمرار تدفق الأسلحة المستمر منذ أكثر من عقدين إلى المليشيات واختراق إيران للحظر المفروض بموجب قرار مجلس الأمن 2216.