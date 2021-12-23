عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التحالف يستهدف معسكرا للأمن المركزي في صنعاء بضربات موجعة

الخميس 23 ديسمبر 2021

الخليج 365

أعلن التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، اليوم الخميس، استهداف معسكر الأمن المركزي في صنعاء بضربات موجعة.



وأضاف التحالف: "العملية في صنعاء استجابة فورية بعد تدمير مسيرة أطلقت نحو جازان".

وتابع: "دمرنا 7 مخازن للطائرات المسيرة والأسلحة في معسكر الأمن المركزي بصنعاء".

وأشار إلى أن استهداف المدنيين يقابله خيار الضربات الجوية وفي إطار القانون الدولي الإنساني.

والثلاثاء، قال التحالف إن مليشيات الحوثي أغلقت مطار صنعاء أمام طائرات المنظمات الأممية والدولية منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

كما أعلن التحالف العربي جاهزية مطارات السعودية لاستقبال الطائرات الإغاثية في ظل إغلاق الحوثيين لمطار صنعاء.

وسبق ذلك اعتراف مليشيات الحوثي بإغلاق مطار صنعاء في وجه النشاط الإنساني الذي تديره الأمم المتحدة وتحويله لقاعدة عسكرية للصواريخ والمسيرات.

وصدرت تصريحات لقيادات مليشيات الحوثي عقب قصف التحالف العربي الليلة الماضية أهدافا عسكرية في مطار صنعاء وقاعدة الديلمي العسكرية ومواقع ألوية الحماية الرئاسية شمال وجنوب صنعاء.

وتسيطر مليشيات الحوثي المدعومة من إيران على المرافق العسكرية وكل مؤسسات الدولة في غالبية مناطق الشمال اليمني منذ اجتياحها صنعاء أواخر 2014 وانقلابها على الحكومة المعترف بها دوليا.

ومساء الإثنين الماضي، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن تنفيذ ضربات جوية دقيقة ومحدودة لأهداف عسكرية مشروعة في مطار صنعاء، مشيرا إلى أن الأهداف شملت 6 مواقع منها مخزنان للطائرات المسيّرة والمفخخة.

ويسعى التحالف العربي عبر عمليات مكثفة خلال الأيام الماضية لتدمير البنية العسكرية للمليشيات لتقويض قدراتها على تهديد المدنيين في اليمن السعودية.

وخلال الأسابيع الماضية كثف التحالف، بقيادة السعودية، عملياته ضد مليشيات الحوثي الموالية لإيران في مأرب خلال الفترة الأخيرة، في مسعى لإنقاذ المحافظة التي تتعرّض لحصار خانق من قبل المليشيات.