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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - القوات المشتركة تسقط مسيرة حوثية غربي اليمن

الخميس 23 ديسمبر 2021

الخليج 365

أعلنت القوات المشتركة في اليمن، الخميس، إسقاط مسيرة حوثية لدى تحليقها فوق المناطق المحررة جنوبي محافظة الحديدة، غربي البلاد.



وقال بيان للقوات المشتركة، إن دفاعاتها الأرضية نجحت في إسقاط الطائرة المسيرة للمليشيات الحوثية لدى تحليقها في الأجواء الشمالية من مديرية حيس جنوبي الحديدة.

وأوضح البيان أن القوات المشتركة رصدت بشكل مسبق إطلاق الطائرة الحوثية ما أدى إلى اعتراضها بالسلاح المناسب وتدميرها.

وأظهرت صورة حطام الطائرة يرجح أنه من مسيرات "رجوم" التي تستخدمها مليشيات الحوثي في إطلاق قذائف عمودية من السماء.

في الصدد، أشار البيان إلى إجهاض القوات المشتركة مخطط لمليشيات الحوثي استهدف إعادة ترتيب الدفاعات الأمامية بمديرية الجراحي جنوبي الحديدة.

وبحسب البيان فقد دفعت المليشيات بتعزيزات إلى الجراحي وحاولت ترتيب نسقها الدفاعي جنوباًً لكن يقظة القوات المشتركة أحبط ذلك.

وأكد أن الوحدات المرابطة من القوات المشتركة جنوب الجراحي خاضت اشتباكات بمختلف الأسلحة وأجبرت مليشيات الحوثي على الفرار بعد مصرع وجرح عدد من عناصرها.

كما تم تدمير 3 آليات أثناء المعارك، إحداها كانت تحمل ذخائر، وفقا للبيان.

شرقا، قال مصدر عسكري، إن مليشيات الحوثي دفعت بقوة كبير لتنفيذ هجوم بري استهدف منطقة "اليتمة" في مديرية خب الشعب شرقي الجوف.

وبحسب المصدر فقد سعت مليشيات الحوثي لتحقيق تقدم مكلف لكن الجيش الوطني وبدعما من التحالف الذي شارك بسلسلة ضربات ضد تعزيزات الانقلابيين نجح في نهاية المطاف في التصدي للعناصر الإرهابية.

وترابط في هذا المحور القتالي قوات المنطقة الشمالية في الجيش الوطني وتتلقى دعما قويا من التحالف في مسعى لتحصين المنطقة على الحدود مع السعودية.

وفي مأرب، شهدت جبهات القتال جنوب وغرب المحافظة معارك عنيفة تكبّدت خلالها مليشيات الحوثي خسائر لا حصر لها بالمدفعية وبغارات التحالف، وفقا لبيان للجيش اليمني.

وقال الجيش الوطني إن قواته ورجال القبائل كسرت هجوماً للمليشيات الإيرانية في جبهة الكسارة وأجبروها على الفرار بعد تكبّدها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وأضاف أن المعارك في الجبهات الجنوبية من ذات المحافظة النفطية كبدت مليشيات الحوثي خسائر بشرية ومادية منها تدمير 12 آلية بضربات للتحالف.

وتتلقى مليشيات الحوثي ضربات يومية امتداد مسرح العمليات في الساحل الغربي ومأرب والجوف، إذ قدرت خسائرها بآلاف القتلى فضلا عن خسائر في العتاد القتالي.