التحالف يُنفذ ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية حوثية بصنعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التحالف ينفذ ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية حوثية بصنعاء

الخميس 23 ديسمبر 2021

الخليج 365

قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، ليلة الأربعاء إلى الخميس، إنه نفذ ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء استجابة للتهديد.



وأوضح التحالف أن العملية بصنعاء استجابة فورية بعد تدمير مسيّرة أطلقت نحو جازان، مشيرا إلى أنه استهدف معسكر الأمن المركزي بالعاصمة صنعاء بضربات موجعة، ودمر 7 مخازن للطائرات المسيّرة والأسلحة بالمعسكر.

وطلب التحالف قبيل ذلك من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة في صنعاء.

وأكد التحالف أن استهداف المدنيين يقابله خيار ضربات جوية في إطار القانون الدولي الإنساني.