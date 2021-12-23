الارشيف / اخبار الخليج / اخبار اليمن

التحالف يعلن تدمير 7 مخازن للطائرات المُسيّرة والأسلحة تابعة للحوثيين بصنعاء

0 نشر
0 تبليغ

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن التحالف العربي بقيادة ، اليوم الخميس، تدمير 7 مخازن للطائرات المسيّرة والأسلحة في معسكر الأمن المركزي الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي بالعاصمة صنعاء.

وحسب وكالة الأنباء السعودية، فقد أكد التحالف في بيان له، أنه "استهدف معسكر الأمن المركزي في العاصمة صنعاء بضربات موجعة".

وأشار إلى أن "استهداف المدنيين يقابله خيار الضربات الجوية وفي إطار القانون الدولي الإنساني".

وأكد التحالف أنه "نفذ ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء".

ولفت إلى أن تلك الضربات "جاءت استجابة فورية بعد تدمير مسيّرة أطلقت نحو جازان".

وأشار التحالف إلى أن "الحوثيين يختارون الضربات عند محاولاتهم استهداف المدنيين"، في اشارة إلى اطلاق مليشيا الحوثي للطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية التي تستهدف بها المدنيين في مأرب والسعودية.

وطالب "التحالف من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة".
 
وكانت مقاتلات التحالف قد استهدفت معسكر الأمن المركزي الخاضع لسيطرة الحوثيين جنوب صنعاء، بعدة غارات جوية.

الكلمات الدلائليه
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا