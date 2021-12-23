التحالف يعلن تدمير 7 مخازن للطائرات المُسيّرة والأسلحة تابعة للحوثيين بصنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الخميس، تدمير 7 مخازن للطائرات المسيّرة والأسلحة في معسكر الأمن المركزي الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي بالعاصمة صنعاء.

وحسب وكالة الأنباء السعودية، فقد أكد التحالف في بيان له، أنه "استهدف معسكر الأمن المركزي في العاصمة صنعاء بضربات موجعة".

وأشار إلى أن "استهداف المدنيين يقابله خيار الضربات الجوية وفي إطار القانون الدولي الإنساني".

وأكد التحالف أنه "نفذ ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء".

ولفت إلى أن تلك الضربات "جاءت استجابة فورية بعد تدمير مسيّرة أطلقت نحو جازان".

وأشار التحالف إلى أن "الحوثيين يختارون الضربات عند محاولاتهم استهداف المدنيين"، في اشارة إلى اطلاق مليشيا الحوثي للطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية التي تستهدف بها المدنيين في مأرب والسعودية.

وطالب "التحالف من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة".



وكانت مقاتلات التحالف قد استهدفت معسكر الأمن المركزي الخاضع لسيطرة الحوثيين جنوب صنعاء، بعدة غارات جوية.