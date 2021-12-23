للإرتقاء بالعمل الأمني.. مدير أمن عدن يُجري تغييرات واسعة في إدارات أقسام الشرطة

المنامة - ياسر ابراهيم - أجرى مدير عام شرطة العاصمة المؤقتة عدن اللواء الركن مطهر الشعيبي، الأربعاء، تغييرات واسعة في إدارات أقسام الشرطة بالمحافظة الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا جنوبي اليمن.



وقال المكتب الإعلامي لإدارة أمن عدن، إن اللواء مطهر الشعيبي أصدر أمراً إداريا قضى بتكليفات إدارية في أقسام الشرطة في العاصمة عدن وذلك استناداً إلى الصلاحيات المخولة إليه وللارتقاء بالعمل الأمني في العاصمة المؤقتة.



وقضى الأمر الإداري بتكليف المذكورين على النحو التالي وفقا ما نشره المكتب الإعلام لإدارة أمن عدن:



1-عقيد/محسن صالح حسين صالح العمري- مستشارا لمدير الأمن.

2-عقيد/خالد محمد سالم حسين السليماني، نائبا لمدير أمن المنطقة الأمنية الرابعة.

3-نقيب/ عدنان علي بن علي عياش مديرا لأمن المنطقة السابعة.

4-عقيد/احمد علي مانع مثنى مديرا لقسم شرطة الشيخ عثمان.

5-عقيد/ عثمان علي عوض مديرا لقسم شرطة الممدارة.

6-عقيد /محمد عمر عبدالله خالد محمد، مديرا لقسم شرطة القاهرة.

7-عقيد/عبدالناصر ناصر قاسم حسين مديرا لقسم شرطة البساتين.

8-عقيد/ جمال محسن ناصر صالح الميدمة، مديرا لقسم شرطة عمران(صلاح الدين).

9-نقيب/ ناصر محمد حمود حسين محمد مديرا لقسم شرطة الروضة.

10- ماهر محمود محمد احمد عكاش مديرا لقسم شرطة العريش.

11-رائد/طه محمد بن محمد سالم الغراب نائبا لمدير قسم شرطة كريتر

12-نقيب /خميس عبدالفتاح احمد محمد باشادي نائب أول لمدير قسم شرطة الممدارة.

13-علي محمد علي ابوبكر العمري نائبا لمدير قسم شرطة الروضة.

14عائد أبوبكر سعيد نائب أول لمدير قسم شرطة الشيخ عثمان .

15-امجد عبدالحميد احمد سعيد الصبيحي نائبا لمدير قسم شرطة التواهي.

16-سيف احمد حسين الردفاني نائبا لمدير قسم شرطة عمران صلاح الدين.

17-عقيد/ ناصر احمد عمر كوبا رئيسا لقسم البحث شرطة الشيخ عثمان.

18-عقيد/ زكريا عبد الله محمد سعد رئيسا لقسم التحقيقات شرطة الشيخ عثمان.

19-محمد قاسم صالح ثابت رئيسا لقسم التحريات شرطة الشيخ عثمان.

20-عقيد /سالم عبدالله محمد حسين السعدي رئيسا لقسم الإدارة والبحث الجنائي.

21-عقيد/ فاروق محمد عبدالله محمد العلبي نائب لمدير إدارة مكافحة المخدرات.

