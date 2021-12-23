هيئة حكومية تحذر باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد التجار المخالفين لتسعيرة الأدوية

المنامة - ياسر ابراهيم - أقرت هيئة حكومية، الأربعاء، تسعيرة للأدوية والمستلزمات الطبية، وحذرت الشركات والوكالات باتخاذ إجراءات صارمة في حال عدم الالتزام بها.



وأفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، بأن الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية بالعاصمة المؤقتة عدن، أصدرت تعميما إلى تجار ووكالات بيع الأدوية والمستلزمات الطبية، بتسعيرة الهيئة للأدوية المقرة.



وشدد التعميم على ضرورة التزام وكلاء شركات الأدوية والمستلزمات الطبية وتجار الجملة الأدوية والمستلزمات الطبية بالتسعيرة المقرة، والبيع والشراء بالعملة المحلية الريال اليمني.



كما حذرت الهيئة باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين قد تصل إلى إيقاف النشاط.



وأعلنت الهيئة أنها شكلت فريقا متخصصا للنزول الميداني إلى الشركات ومؤسسات بيع وتجارة الأدوية، لمراقبة مدى التزامهم بالتعميم.



جاء ذلك بعد التحسن الكبير في قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، حيث سجل سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد اليوم الأربعاء 910 ريال يمني، بينما سجل الريال السعودي، أمس، سعر 230 – 220 ريالا.



