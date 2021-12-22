شكرا لبحثكم عن خبر الشركه اليمنيه للغاز توجه بتخفيض أسعار أجور النقل وعودته للتسعيرة السابقة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجه المدير العام التنفيذي للشركه اليمنيه للغاز المهندس/ محسن حمد وهيط بتخفيض أجور النقل وعودتها مثل ماكانت في السابق قبل ارتفاع أسعار الوقود . واكد المدير محسن حمد وهيط ان القواطر التي ستنقل الغاز ابتدأ من السبت ستكون وفقا للتعسيره الجديدة مواكبة لتغيرات الصرف وسعيا من قيادة الشركة لتخفيف الأزمة على المواطنين. وجاء توجيه قيادة الشركة بتخفيض النقل سعيا لتخفيف الازمة على المواطنين بعد الارتفاع في أجور النقل سابقا وحرصا من قياده الشركه على استمرار العمليه التموينيه لماده الغاز . وكان ارتفع سعر الغاز المنزلي بسبب ارتفاع أجور النقل تزامنا مع انهيار الريال اليمني أمام العملات الاخرى . ويتوقع ان تلاقي هذه الخطوة ارتياحا كبيرا من المواطنين الذين يعانون من ارتفاع مادة الغاز المنزلي الاكثر استهلاكا لدى الأسر .

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