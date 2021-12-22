شكرا لبحثكم عن خبر بحضور العلواني.. إقامة دورة تدريببة لمهندسي طيران اليمنية في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أقامت الخطوط الجوية اليمنية دورة تدريببة لمهندسي طيران اليمنية في عدن . وافتتح رئيس مجلس الإدارة الكابتن احمد مسعود العلواني الدورة بكلمة ثناء وشكر للطاقم . وقال العلواني أن نجاح الخطوط الجوية اليمنية يعود إلى الكفاءة والانتماء الحقيقي من قبلكم. واثنى العلواني خلال كلمة له بالجهود التي يقوم بها كادر وموظفي اليمنية. وأشار أن الدورة التدريبية لمهندسي طيران الخطوط الجوية اليمنية لطراز الطائرة القادمه ايرباص 330 يأتي ضمن سلسلة النجاحات. وحضر الدورة التدريبية مدير مركز عدن عبدالله صالح والمهندس نبيل المدحجي مدير اول سلامه وتاكيد الجوده وجمال الشاعر مستشار رئيس مجلس الإدارة والمهندس عدنان عبدالوهاب سلام مدير اول العقود الفنيه والكابتن عبدالله الشطفه كبير المدربين الطيارين والمدير القانونى بسام محمود ناصر.

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