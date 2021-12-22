شكرا لبحثكم عن خبر الشاذلي والزهري يدشنان ثلاثة مشاريع خدمية في مديرية خورمكسر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دشنا وكيل أول محافظة عدن محمد نصر شاذلي ومدير عام مديرية خورمكسر عواص الزاهري صباح اليوم ثلاثة مشاريع خدمية على نفقة السلطة المحلية في المديرية والتي شملت مشروع إعادة تأهيل وتأثيث الدور الثالث من مبنى السلطة المحلية في المديرية.

كما دشنا إعادة تأهيل وبناء الدور الثاني من مبنى المجمع الصحي بمديرية خور مكسر والمكون من قسم الصدر ومستودع حفظ اللقاحات ضد الامراض الفيروسية وتاهيل قسم الاسنان بتركيب كرسي كهربائي حديث لعلاج المرضى وتفقدا خلال الزيارة مختبر المجمع والصيدليه وعيادة الأمومة والطفوله وكافة العيادات الاخرى.

ودشنا الوكيل أول الشاذلي ومدير عام مديرية خور مكسر عواص الزهري العمل بمضخة مياه الشرب في نقطة مثلث المطار التي يستفيد منها ثلاثة احياء سكنية وهي حي الرشيد الذي يعاني من شحة وصول المياه له منذ سنوات وحي المجدله وحي الصحة.

وقد اشاد وكيل أول محافظة عدن محمد نصر شاذلي بهذه المشاريع الخدمية الهامة لما لها من أهمية في خدمة مواطني المديرية والتي تمت بجهد كبير من قيادة السلطة المحلية في المديرية، مؤكداً بانها ستسهم في رفع مستوى الخدمات من خلال تأهيل المرافق الصحية ومعالجة خدمات المياه في المديرية.

من جانبه أكد مدير عام مديرية خور مكسر عواص الزهري على اهتمام المديرية في اقامة تلك المشاريع الخدمية والتي تاتي بتوجيهات من قيادة السلطة المحلية في المحافظة ممثلة بالاستاذ احمد حامد لملس محافظ محافظة عدن الذي يولي مديريات المحافظة اهتماما كبيرا باعادة تاهيل البنية التحتية فيها وعلى وجه الخصوص القطاع الخدمي في المديريات.

حضر التدشين مدير عام مكتب الصحة في المديرية الدكتور ناصر احمد محمد وعدد من مدراء ادارات الخدمات في مديرية خور مكسر.