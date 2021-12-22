مركز الملك سلمان يوقع اتفاقية مشتركة لتهيئة وتشغيل مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية بحجة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

وقع مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية للعمليات والبرامج المهندس أحمد البيز، اليوم، اتفاقية مشتركة لتهيئة وتشغيل مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية بمحافظة حجة (المرحلة الثالثة).



وأوضح نائب مدير إدارة المساعدات الصحية والبيئية الدكتور عبدالله الوادعي، أن المشروع يهدف إلى تعزيز مكافحة الأمراض الوبائية وتقديم الرعاية الصحية الأولية في منطقة حيران بمحافظة حجة مع تزويد قاعدة بيانات نظام الترصد الوبائي بالبيانات الإحصائية.

واشار الى ان المشروع الذي يستهدف 62,000 فرد، يشمل تشغيل مركز الطوارئ وتقديم خدمات التشخيص والعلاج والعزل للحالات المصابة بالأمراض الوبائية، وتأمين الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية والمحاليل الوريدية والمخبرية، إلى جانب مكافحة الوبائيات بالرش الضبابي واليرقي وتوزيع الناموسات، والتخلص من النفايات الطبية، إضافة إلى أنشطة التوعية والتثقيف الصحي.