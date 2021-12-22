شكرا لبحثكم عن خبر لدى استقباله السفير المصري.. الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي يشدد على أهمية تكامل الأدوار في مكافحة الإرهاب وتأمين الملاحة الدولية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

الرياض / خاص

الأربعاء ٢٢ ديسمبر ٢٠٢١

شدد الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية على أهمية تكامل الأدوار وتعزيز استراتيجيات التعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب وتأمين خطوط الملاحة الدولية في خليج عدن وباب المندب والبحر الأحمر، جاء ذلك لدى استقباله صباح اليوم في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض سفير جمهورية مصر العربية لدى اليمن سعادة السفير أحمد فاروق.

وفي اللقاء استعرض الرئيس القائد العلاقات الأخوية بين شعبنا في الجنوب والأشقاء في جمهورية مصر العربية والمواقف العروبية التاريخية المشتركة بين الشعبين في الماضي والحاضر مشيدًا بالدبلوماسية المصرية ودورها المحوري في إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدًا على أهمية دور مصر في إنجاز أي تسوية سياسية لإنهاء الصراع في اليمن وإعادة الإعمار فيه.

وأكد الرئيس القائد على أهمية العمل العربي المشترك الذي تضطلع به جمهورية مصر العربية جنبا الى جنب مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، آملًا أن تشهد المرحلة القادمة مزيدًا من التعاون والتكامل لحفظ الأمن والاستقرار وتعزيز استراتيجيات الردع والتصدي للقوى المعادية ومعالجة القضايا السياسية التي تعاني منها عددًا من دول المنطقة وفي مقدمة ذلك ملف الأزمة الراهنة في اليمن بما يلبي تطلعات شعبنا في الجنوب وتمكينه من تقرير مستقبله السياسي.

من جانبه عبر السفير المصري عن سعادته بلقاء الرئيس الزُبيدي، معربا عن دعم القيادة المصرية لمساعي استكمال تنفيذ اتفاق الرياض ومبادرات إنهاء الصراع واحلال السلام وإعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن، مؤكدا أن القيادة المصرية لن تدخر جهدا في تقديم يد العون للوصول إلى عملية سلام شاملة توقف الحرب وتمهد الطريق لعودة الامن والاستقرار الى اليمن والمنطقة.

حضر اللقاء من الجانب المصري محمد العريان مسؤول الملف السياسي في السفارة المصرية لدى اليمن، ومن جانب المجلس الانتقالي كل من محمد الغيثي رئيس الإدارة العامة للشؤون الخارجية، وأنيس الشرفي رئيس قسم الشؤون السياسية والتخطيط بالخارجية.