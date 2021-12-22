اختتام دورتين تدريبيتين بسيئون حول تأهيل الكوادر الأمنية النسائية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

اختتمت بمدينة سيئون محافظة حضرموت، اليوم، دورتين تدريبيتين حول تأهيل القيادات النسائية في ادارة الحملات الأمنية والحماية القانونية للنساء والتعامل مع قضايا العنف ضد النساء بتمويل منظمة بيرجهوف الألمانية.



وتلقت نحو 30 متدربة على مدى أربعة أيام، جملة من المفاهيم والمعارف التي من شأنها رفع قدرات المشاركات وتحسين مستوى أدائهن بما يسهم في تعزيز العمل الأمني .

وأشاد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي، بهذه البرامج التدريبية التي تسهم في تعزيز أداء المنتسبين في أجهزة الوحدات الأمنية ذكورا وإناثا..مبدياً استعداد السلطة المحلية تقديم كافة التسهيلات الممكنة لتنفيذ مثل هذه البرامج مستقبلا التي تجسد مكانة المرأة كعنصر فاعل الى جانب الرجل للقيام بأدوارها الأمنية بكل جدارة واقتدار.

فيما أوضح مدير عام مكتب وزارة حقوق الانسان بوادي حضرموت والصحراء المحامي عمر العامري، أهمية الدورتين في اكساب المشاركات المفاهيم التي تمكنها من القيام بدورها في خدمة قضايا المرأة وتبني همومها ومتابعة حلها مع الجهات المختصة.