الوكيل السعيدي يفتتح وحدة طباعة المناهج (بريل) بسيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

افتتح وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي ، اليوم ، وحدة طباعة المناهج (بريل) التابع لجمعية الأمان للكفيفات بمدينة سيئون.



وتعرف وكيل المحافظة المساعد ومعه مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي حضرموت والصحراء الدكتور عبدالله باجهام، من المدير التنفيذي لجمعية الكفيفات خولة منصور، الى شرح واف حول الخطوات والمراحل المختلفة التي تمر بها الطباعة بالخط البارز مروراً بعملية التدقيق والمراجعة والتصحيح حتى طباعة وقص وتجليد الكتاب وإظهاره بالشكل المناسب.

وأكد الوكيل السعيدي، أهمية وحدة الطباعة في تمكين المكفوفين من أدوات المعرفة الأساسية وتشجيعهم على الانخراط في مراحل التعليم.