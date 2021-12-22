تنفيذي المهرة يناقش الأوضاع الخدمية والتنموية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش المكتب التنفيذي بمحافظة المهرة في اجتماعه، اليوم، برئاسة المحافظ محمد علي ياسر، الأوضاع الخدمية والتنموية وسير العمل في المكاتب التنفيذية بالمحافظة.



واستعرض المحافظ بن ياسر، الالتزامات المالية والنفقات التشغيلية والتحديات والأعباء التي تواجه السلطة المحلية في سبيل توفير الخدمات الأساسية للمواطنين..مشيراً إلى إن السلطة المحلية ركزت على الخدمات الأساسية والضرورية للمواطنين وفي مقدمتها الكهرباء والمياه والطرقات والصحة، وتوفير رواتب للمتعاقدين ونفقات تشغيلية للمكاتب الحكومية والأجهزة الأمنية والعسكرية في ظل أوضاع معيشة صعبة.

ووجه المحافظ المكاتب الحكومية، بضرورة مضاعفة الجهود وتلافي أي سلبيات أو قصور في تأدية المهام الموكلة إليها بالشكل المطلوب ومعالجة الاختلالات التي حصلت في الفترات السابقة.