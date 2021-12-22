البنك الدولي يوافق على تقديم منحتين لليمن بإجمالي 170 مليون دولار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، اليوم، على تقديم منحتين لليمن بإجمالي 170 مليون دولار، لتنفيذ مشروعين هامين وحيويين.



وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب في تصريح وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) "إن الموافقة على المنحتين من المؤسسة الدولية للتنمية وصندوق البنك المعني بمساعدة البلدان الأشدّ فقراً، تأتي نتيجة للجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة التخطيط لحث المانحين وتفعيل التعاون المشترك مع المؤسسات الدولية المانحة الشقيقة والصديقة".

وأضاف باذيب " أن المنحتين ستدعمان اثنين من المشروعات الحيوية الهامة، وهما - المرحلة الثانية من المشروع الطارئ الثاني للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن، ومشروع جديد للطرق الريفية لإتاحة ممرات حيوية لإيصال الغذاء إلى الفئات الأشد احتياجاً وتحسين ربط المزارعين بأسواقهم".

وارتفع إجمالي حجم المنح التي قدمتها المؤسسة الدولية للتنمية لليمن منذ العام 2016م إلى 2.89 مليار دولار من خلال مشاريع إغاثية وتنموية يتم تنفيذها عبر وكالات الأمم المتحدة.