أمن أبين يعلن مقتل مسؤول أمني برصاص مجهولين

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن أمن محافظة أبين (جنوبي اليمن)، الأربعاء، مقتل مسؤول أمني برصاص مجهولين الليلة الماضية.



وقال في بيان أطلع عليه "يمن شباب نت"، "تنعي إدارة أمن أبين بجميع ضباطها وصف ضباط وجميع منتسبيها استشهاد الملازم1/ صالح محضار قائد قوات الطوارئ للقوات الخاصة الذي استشهد على أيادي الغدر والخيانة في عملية جبانة وغادرة من قبل مجهولين في منطقة شقرة".



وأضاف: "بهذا العمل الإرهابي الغادر فإن إدارة أمن أبين تخسر أحد رجالها الميامين الذين كان لهم دور بارز في تثبيت الأمن وكانوا نداً قوياً في محاربة عصابات قوى الشر والإرهاب والمتقطعين الذين يحاولون مراراً وتكرارا إخلال الأمن والاستقرار في المنطقة".



وأكدت قيادة أمن أبين "بأنها ماضية في محاربة تلك العصابات الإجرامية بكافة أشكالها الارهابية المدفوعة الثمن متوعده باستمرار ملاحقة هؤلاء المجرمين حتى ينالوا جزائهم الرادع".



وخلال الآونة الأخيرة، شهدت محافظة أبين، عدد من عمليات الاغتيالات التي طالت منتسبين في الوحدات العسكرية والأمنية بالتزامن مع التوتر العسكري مع قوات الانتقالي التي تسعى لبسط سيطرتها على كامل المحافظة.

