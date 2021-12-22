شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل 21 عنصراً حوثياً بينهم قائد ميداني بغارات جوية غرب تعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

لقى 21 عنصراً من مليشيات الحوثي المدعومة ايرانياً مصرعهم بينهم قيادات ميدانية وأصيب أخرين، اليوم، بغارات جوية للتحالف العربي في جبهة مقبنة غرب مدينة تعز.



وقال مصدر عسكريوفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "أن مقاتلات التحالف العربي نفذت ثلاث غارات استهدفت تعزيزات عسكرية للمليشيات مكونة من ثلاثة اطقم في محلة الفازعي عزلة اخدوع أسفل، وأسفرت عن مقتل 21 من العناصر بينهم القائد الميداني عبد السلام يحيى المتوكل منتحل رتبة عقيد ومرافقيه وإصابة اخرين واحتراق الاطقم بشكل كامل".

واضاف المصدر " أن مقاتلات التحالف العربي نفذت غارة اخرى في أعلى قمة في سقم استهدفت مجاميع للمليشيات الحوثية".