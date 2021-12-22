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مقتل 21 عنصراً حوثياً بينهم قائد ميداني بغارات جوية غرب تعز

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 ديسمبر 2021

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لقى 21 عنصراً من مليشيات الحوثي المدعومة ايرانياً مصرعهم بينهم قيادات ميدانية وأصيب أخرين، اليوم، بغارات جوية للتحالف العربي في جبهة مقبنة غرب مدينة تعز.

 

وقال مصدر عسكريوفقا  لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "أن مقاتلات التحالف العربي نفذت ثلاث غارات استهدفت تعزيزات عسكرية للمليشيات مكونة من ثلاثة اطقم في محلة الفازعي عزلة اخدوع أسفل، وأسفرت عن مقتل 21 من العناصر بينهم القائد الميداني عبد السلام يحيى المتوكل منتحل رتبة عقيد ومرافقيه وإصابة اخرين واحتراق الاطقم بشكل كامل".

 

واضاف المصدر " أن مقاتلات التحالف العربي نفذت غارة اخرى في أعلى قمة في سقم استهدفت مجاميع للمليشيات الحوثية".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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