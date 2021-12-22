"الأغذية العالمي" يخفض الحصص الغذائية في اليمن بسبب نقص التمويل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 ديسمبر 2021

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الأربعاء أنه سيضطر إلى تقديم حصص غذائية مخفضة لثمانية ملايين شخص في اليمن ابتداء من الشهر المقبل بسبب نقص التمويل، بينما يواجه البلد الفقير الغارق في الحرب خطر مجاعة كبرى.



وحذّر البرنامج في بيان من ”نفاد الأموال“ لمواصلة تقديم المساعدات الغذائية لـ13 مليون شخص، مضيفا أنه ”اعتبارًا من كانون الثاني/يناير، سيحصل ثمانية ملايين شخص على حصص غذائية مخفضة، بينما سيحصل خمسة ملايين مِن المعرضين لخطر الانزلاق نحو المجاعة على الحصة الكاملة“.

وأوضح ”ستحصل العائلات بالكاد على نصف الحد الأدنى من الحصص الغذائية اليومية من برنامج الأغذية العالمي“ الشهر المقبل، محذرا من أنه ”دون تمويل جديد، لن يكون من الممكن تجنب إجراء تخفيضات أكثر حدة في القريب العاجل“.

ويشهد اليمن منذ منتصف 2014 نزاعا على السلطة بين المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران وقوات الحكومة المعترف بها دوليا والمدعومة من تحالف عسكري بقيادة السعودية.