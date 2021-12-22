التحالف يعلن اعتراض مسيرة أطلقت نحو المملكة العربية السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض مسيرة في الأجواء اليمنية أطلقت نحو المملكة العربية السعودية.



وأكد التحالف في بيان أصدره، بوقت مبكر من صباح الأربعاء: سنقصف مصادر التهديد في الساعات المقبلة، ولن نتهاون مطلقًا مع السلوك العدائي لمليشيات الحوثي.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن التحالف عن تنفيذ أكبر عمليات استهداف في مأرب والجوف باليمن خلال 24 ساعة، مؤكدا مقتل 250 عنصرا حوثيا، وتدمير 29 آلية للحوثيين في مأرب والجوف عبر 40 استهدافا.

وشنت مقاتلات التحالف غارات جوية استهدفت آليات ومواقع للمليشيا الحوثية غرب تعز اليمنية.

وقال مصدر عسكري، إن 3 غارات استهدفت أطقما حوثية وتجمعا لعناصر المليشيات المقاتلة في قرية المدخن بمنطقة شمير التابعة لمقبنة عند الريف الغربي لتعز.

وأكد المصدر سقوط عدد من القتلى والجرحى وتدمير طاقمين عسكريين كانا في طريقهما لتعزيز العناصر المقاتلة في جبهات مقبنة الغربية.

كما استهدفت مقاتلات التحالف بعدة غارات، تجمعات وآليات لمليشيات الحوثي الإيرانية في جبهات القتال جنوب مأرب.