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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لجنة ضبط الاسعار بتعز تلزم التجار بتخفيض الاسعار وإحالة المخالفين للنيابة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 ديسمبر 2021
متابعات_الخليج 365
باشرت لجنة ضبط الاسعار والمخزون السلعي بمحافظة تعز النزول الميداني لالزام الشركات والتجار والموردين بتخفيض الاسعار وضبط المخالفين وإحالتهم للمسألة القانونية .
وأكدت اللجنة الزام الشركات والموردين وتجار الجملة والتجزئة واصحاب المخابز والمطاعم والبوفيات بسرعة تخفيض الاسعار بموجب انخفاض سعر الصرف والتحسن الكبير للعملة وانعكاس ذلك على خفض جميع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والخدمات في جميع المحلات التجارية بالمحافظة.
وأوضحت أنها ستقوم بالرفع بالمخالفين وإحالتهم للمسألة القانونية وستتخذ بحقهم الاجراءات الصارمة وفق القانون.