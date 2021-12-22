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لجنة ضبط الاسعار بتعز تلزم التجار بتخفيض الاسعار وإحالة المخالفين للنيابة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 ديسمبر 2021

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باشرت لجنة ضبط الاسعار والمخزون السلعي بمحافظة تعز النزول الميداني لالزام الشركات والتجار والموردين بتخفيض الاسعار وضبط المخالفين وإحالتهم للمسألة القانونية .

 

وأكدت اللجنة الزام الشركات والموردين وتجار الجملة والتجزئة واصحاب المخابز والمطاعم والبوفيات بسرعة تخفيض الاسعار بموجب انخفاض سعر الصرف والتحسن الكبير للعملة وانعكاس ذلك على خفض جميع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والخدمات في جميع المحلات التجارية بالمحافظة.

 

وأوضحت أنها ستقوم بالرفع بالمخالفين وإحالتهم للمسألة القانونية وستتخذ بحقهم الاجراءات الصارمة وفق القانون.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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