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اختتام اللقاء الموسع بخريجات الجامعات والمعاهد بوادي حضرموت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أختتم امس بسيئون. اللقاء الموسع بخريجات الجامعات والمعاهد بمختلف التخصصات بوادي حضرموت والصحراء، نظمه مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع مؤسسة الخريجين بوادي حضرموت.

وفي اختتام اللقاء اكد وكيل المحافظة المساعد المهندس هشام السعيدي حرص السلطة المحلية لاسناد كل المبادرات والانشطة التي تسهم في توفير فرص عمل للقطاع النسائي انطلاقا من اهتمام السلطة بتحسين اوضاع المرأة وتفعيل دورها للمساهمة في تحسين الظروف المعيشية لاسرهن.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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