وزير الصناعة: الأيام القادمة ستشهد انفراجة اقتصادية بالمحافظات المحررة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قال وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، إن الأيام القادمة ستشهد انفراجة وشيكة في الوضع الاقتصادي بالمحافظات المحررة، وإن التعافي التدريجي للعملة المحلية الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، يعد بمثابة مؤشر إيجابي يعكس مدى أهمية قرار فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن.



وأكد الوزير الأشول في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، حرص الحكومة ووزارة الصناعة والتجارة على تجاوز كافة الصعوبات وتنفيذ حزمة من الإجراءات الممكنة لتلافي الانهيار المتسارع للعملة المحلية .. منوها إلى عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك عدة جلسات طارئة لمناقشة الوضع العام وتشكيل لجنة اقتصادية لتدارس الحلول الكفيلة بالحد من استمرار التدهور الكارثي الاقتصادي والمالي، وما رافق ذلك من ارتفاع كبير في أسعار السلع.

وطالب وزير الصناعة، التجار والغرفة التجارية والصناعية بالتجاوب مع المعطيات الراهنة والمتغيرات السعرية الجديدة وتخفيض أسعار السلع .. مؤكدا أهمية تعزيز جهود وزارة الصناعة ومكاتبها بالمحافظات المحررة والقطاع الخاص بما من شأنه خدمة المواطنين وعدم استغلالهم وتخفيف معاناتهم.

وثمن التجاوب والتعاطي الإيجابي من جانب بعض رجال الأعمال مع اللجان الرقابية التابعة لمكاتب الصناعة والتجارة في المحافظات بخصوص ضبط الأسعار، وذلك وفقا للتعميمات الرسمية الخاصة بالأسعار ومواصلة تنفيذ حملات رقابية ميدانية لقياس مدى الالتزام بالأسعار المحددة والتعامل مع بلاغات المواطنين للحد من التلاعب بالأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.