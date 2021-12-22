معمر ‏الارياني يدين اقتحام مليشيا الحوثي لمنزل الأكاديمي الدغشي وطرد اسرته

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أدان وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، قيام مليشيا الحوثي التابعة لإيران، برفقة فرقة الزينبيات، باقتحام شقة الدكتور أحمد محمد الدغشي أستاذ الفكر التربوي بجامعة صنعاء.



وأوضح ان مليشيا الحوثي اقتحمت شقة الدكتور الدغشي الواقعة في السكن الجامعي، وطردت أسرته من المنزل واستولت عليه بالقوة، ومنحت عشرات الأكاديميين مهله اسبوع لإخلاء منازلهم‏.

وأشار الارياني إلى ان مليشيا الحوثي نفذت منذ انقلابها حملة ممنهجة للتضييق على أعضاء هيئة التدريس ونهب شققهم في السكن الجامعي بجامعة صنعاء، ومنحها لمحسوبين عليها، وعناصرها من خارج الجامعة، وعدلت اللائحة الخاصة بنظام التسكين، وسيطرت بالقوة على عشرات الشقق رغم صدور حكم المحكمة الإدارية ببطلان اجراءاتها.

واكد ان ما تقوم به مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لايران من عمليات سلب ونهب وتنكيل بالمواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، لم يسلم منها احد،حتى نخبة المجتمع من الأكاديميين الذين افنوا حياتهم في طلب العلم والعمل في خدمة المجتمع والوطن، ليجدوا انفسهم في العراء دون سكن أو مرتبات أو أي حقوق‏ .