الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي تؤكد على ضرورة الدفع بنشاطات العام 2022

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

عقدت الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي الثلاثاء، اجتماعها الدوري في العاصمة عدن برئاسة الأستاذ مختار اليافعي نائب رئيس الهيئة، رئيس قطاع الإذاعة والتلفزيون.



واستعرض الاجتماع الوضع الإعلامي في الجنوب في الوقت الراهن، ووقف أمام الاتجاهات الرئيسة للإعلام الجنوبي خلال الفترة القادمة، مؤكدا على أهمية الدفع بخطط النشاطات للعام 2022م ليكون متميزا في توجيه العمل الإعلامي الجنوبي ويتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة ومصالح شعب الجنوب.

وناقش الاجتماع وضع القطاعات المختلفة للهيئة منذ تأسيسها وما قدمته خلال الفترة السابقة، بالإضافة إلى ما يتوجب العمل عليه لتطوير العمل الإعلامي المتعلق بتخصصات كل قطاع.

واطلع الاجتماع على تحضيرات الدورة التدريبية التي تستعد الدائرة الإعلامية في الأمانة العامة لتنفيذها بالتنسيق مع قطاع التدريب والتأهيل في الهيئة لمنتسبي الإدارات الإعلامية في القيادات المحلية في محافظتي الضالع وشبوة واطلع على التجهيزات التي تم إعدادها لتنفيذ الدورة بنجاح.

وكان الاجتماع قد استعرض أيضا، عددا من القضايا ذات الصلة بالإعلام الجنوبي والمستجدات على الساحة الجنوبية، كما اطلع على محضر اجتماعه السابق وصادق عليه.