بن بريك يلتقي الشيخ أحمد عبدالله سعيد المرقشي (تفاصيل اللقاء)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

التقى اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس الجمعية الوطنية، في مكتبه امس، الشيخ أحمد عبدالله سعيد المرقشي عضو القيادة المحلية للمجلس بمحافظة أبين - خبر المراقشة .



وناقش اللقاء أوضاع القيادة المحلية بالمحافظة والمديرية والأنشطة التي تقوم بها في المجالات الاجتماعية، والشبابية، والرياضية، وقطاع المرأة، والسبل الكفيلة بالارتقاء بمستوى الأداء فيها.

وأشاد اللواء بن بريك بالدور الذي تقوم به القيادات المحلية بمحافظة أبين وخبر المراقشة، والدور الذي يقوم المشائخ والوجهاء وأبناء خبر المراقشة في إطار المقاومة الجنوبية والحفاظ على الأرض والعرض، وسعيهم إلى تعزيز وحدة الصف والتلاحم وتجاوز كل الخلافات من أجل قضية شعب الجنوب، ووقوفهم صفاً واحداً لدعم وتأييد المجلس الانتقالي وقيادته.

من جانبه عبر الشيخ أحمد عبدالله المرقشي عن شكره للواء بن بريك لإتاحة هذه الفرصة للقاء، مشيراً إلى أن أبناء خبر المراقشة بشكل خاصة وأبناء أبين بشكل عام لن يكونوا إلا مع الجنوب وقيادته، داعمين ومؤيدين لكافة الخطوات التي تقوم بها قيادة المجلس الانتقالي برئاسة الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس، القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية، واللواء الركن أحمد سعيد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية من أجل تحقيق تطلعات أبناء شعب الجنوب كافة، والوصول بهم إلى بر الأمان من خلال استعادة دولتهم .

حضر اللقاء محمد علي هادي رئيس اللجنة الأمنية بالجمعية، ووضاح العوسجي نائب رئيس لجنة الرقابة والتقييم بالجمعية .