المليكي يناقش مع منظمتي أنتر سوس وكير تدخلاتهما الصحية في تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش مدير مكتب الصحة العامة والسكان في محافظة تعز الدكتور راجح المليكي مع ممثلي منظمة أنتر سوس، تدخلات المنظمة ودعمها للقطاع الصحي في تعز.



وأكد المليكي، علی ضرورة وضع الخطط والبرامج لتدخلات المنظمة للمناطق الأكثر احتياجا في مديريات تعز، وزيادة تدخلاتها خلال العام القادم في مجال الصحة والتغذية.

وفي سياق آخر، ناقش مدير صحة تعز الدكتور المليكي مع ممثلي منظمة كير، تدخلات المنظمة في مدير الوازعية، وتدخلات المنظمة في العام القادم 2022م والتي ستشمل أكثر من سبع مديريات بحزمة من الخدمات المتكاملة.