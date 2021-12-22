شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مكتب الصناعة بالمهرة ينفذ نزولا ميدانيا لضبط الاسعار والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نفذ مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة المهرة، نزولات ميدانية لأسواق مدينة الغيضة، لمراقبة وضبط اسعار المواد الغذائية، وفق المتغيرات الجديدة للعملة الوطنية.
وأوضح مدير المكتب عبدالله خودم، إن النزول يهدف للرقابة على المحلات، ومدى التزام التجار بالأسعار، ومحاسبة المخالفين والمتلاعبين باسعار المواد الغذائية، مشددا على اهمية تحمل التجار واصحاب المحلات المسؤولية وتخفيض اسعار السلع بعد ارتفاع قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الاجنبية.