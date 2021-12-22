مكتب الصناعة بالمهرة ينفذ نزولا ميدانيا لضبط الاسعار

وأوضح مدير المكتب عبدالله خودم، إن النزول يهدف للرقابة على المحلات، ومدى التزام التجار بالأسعار، ومحاسبة المخالفين والمتلاعبين باسعار المواد الغذائية، مشددا على اهمية تحمل التجار واصحاب المحلات المسؤولية وتخفيض اسعار السلع بعد ارتفاع قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الاجنبية.

محمد يوسف

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