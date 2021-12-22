التحالف العربي: تصريحات إيران حول إخلاء سفيرها لدى الحوثي "عارية عن الصحة"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

رفض التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن تصريحات وزير خارجية إيران المسيئة للسعودية، مؤكدا أنها تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.



وقال المتحدث باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، إن قيادة القوات المشتركة للتحالف تابعت ما تناقلته بعض الوكالات الإعلامية من تصريحات مسيئة لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان لموقف التحالف الإنساني، والمتعلق بإخلاء المدعو حسن ايرلو أحد ضباط الحرس الثوري الإيراني من اليمن

وأضاف العميد المالكي في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء السعودية، واس" : قيادة القوات المشتركة للتحالف وتنفيذاً للتوجيه من قيادة المملكة باشرت تسهيل نقل المذكور لاعتبارات إنسانية تقديراً لوساطة دبلوماسية من الأشقاء في سلطنة عمان، والعراق بعد أقل من 48 ساعة من الإبلاغ عن حالته الصحية.

وتابع، أن التصريحات المسيئة للمملكة تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية، ولا تثمن موقف التحالف الإنساني والنبيل في إخلاء المذكور من صنعاء إلى البصرة بالعراق، كما أنها تصريحات غير مستغربة من المسؤولين الإيرانيين وتأتي في سياق سلوك الدبلوماسية الإيرانية بدخول المذكور لليمن بطريقة غير شرعية، وقيامه بدعم الفوضى والقتال باليمن .

وبيّن العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف قدمت كافة التسهيلات والتصاريح الخاصة بالعبور، وكذلك الدعم اللوجستي لطائرة الإخلاء الطبي التابعة للقوات الجوية العراقية من نوع (سي -130) ، وهي المرة الثانية لإخلاء مواطن إيراني مرتبط بالعمليات القتالية باليمن، بعد إخلاء أحد أفراد السفينة الإيرانية العسكرية "سافيز" بالبحر الأحمر في العام 2019 من قبل القوات الجوية الملكية السعودية من على متن السفينة ونقله للعلاج بأحد المستشفيات بالمملكة لفترة طويلة جراء وضعه الصحي المتدهور ، ومن ثم نقله عبر طائرة إخلاء طبي سعودية إلى مسقط.

واختتم العميد المالكي تصريحه بتأكيد استمرار نهج المملكة والتحالف الثابت في تطبيق القيم والمبادئ الإنسانية الراسخة رغم ما تنتهجه إيران من سلوك غير حضاري و غير إنساني.