بلادنا تشارك في الاجتماعي التنسيقي لوزراء الشؤون الاجتماعية بمجلس التعاون الخليجي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

شارك وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري، امس، في الاجتماع التنسيقي لوزراء لشؤون الاجتماعية والتنمية بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي عقد مساء اليوم في الرياض برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي أحمد الراجحي.



وتطرق الاجتماع الى مناقشة التداعيات الاجتماعية والإنسانية لجائحة كوفيد 19، وتقديم الدعم للمشروعات الاجتماعية، والموضوعات المرتبطة باختصاص مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في اطار القمة العربية 31.

كما ناقش الاجتماع، الموضوعات ذات الصلة بالاسرة والطفولة وجملة من المواضيع المدرجة على بنود جدول اعماب الدورة ٤١ لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.