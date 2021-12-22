تعز.. السلطة المحلية تحذر التجار بإجراءات صارمة في حال عدم تخفيض الأسعار

المنامة - ياسر ابراهيم - حذرت السلطة المحلية في محافظة تعز (جنوبي غرب اليمن)، الثلاثاء، التُجار من إجراءات صارمة في حال عدم الالتزام بتخفيض أسعار السلع.



جاء ذلك في تعميم وجهته لتجار الجملة وأصحاب المحلات التجارية للمواد الغذائية والاستهلاكية، حصل "يمن شباب نت" على نسخة منه.



وقال التعميم "نظرًا لانخفاض سعر الصرف في البلاد تدريجيا ومنذ حوالي أسبوعين والتحسن الكبير في صرف العملات الأخرى مقابل الريال اليمني والذي من المفترض انعكاسه على الواقع وخفض أسعار كل المواد الغذائية والاستهلاكية والخدمات في جميع المحلات التجارية".



وطالب التُجار بالالتزام بخفض الأسعار ومخاطبة الموردين والشركات بالالتزام بذلك. متوعدًا المخالفين بالمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات الصارمة.



في السياق، بدأت لجنة المخزون الغذائي والرقابة على الأسعار في تعز حملة ميدانية لإلزام الشركات والتجار والموردين بتخفيض الاسعار وضبط المخالفين وإحالتهم للمسألة القانونية.



وقالت اللجنة في بيان لها، إنها "وجهت الشركات والموردين وتجار الجملة والتجزئة وأصحاب المخابز والمطاعم والبوفيات بسرعة تخفيض الاسعار بموجب انخفاض سعر الصرف والتحسن الكبير للعملة".



وأشارت إلى أنها "ستقوم بالرفع بالمخالفين وإحالتهم للمسألة القانونية وستتخذ بحقهم الاجراءات الصارمة وفق القانون".



وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة التجارة والصناعة في العاصمة المؤقتة عدن، أنها أغلقت خمسة محلات تجارية لمخالفتها قرار تخفيض الأسعار.



والإثنين، أعلن مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة مأرب، ضبط عدد من التجار لم يعدلوا قائمة أسعار السلع، في حين حذر مكتب التجارة بمحافظة شبوة، من اتخاذ إجراءات صارمة ضد التجار غير الملتزمين.



وشهد الريال اليمني تحسنا كبيرا أمام العملات الأجنبية حيث تراجعت قيمة الدولار إلى 950 ريالا والريال السعودي 250 ريالا في تداولات اليوم الثلاثاء وفق نشره البنك المركزي اليمني لأسعار صرف العملات.

